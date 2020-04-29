Путин призвал сохранить надежность кооперационных связей в ТЭК

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сохранить надежность кооперационных связей в топливно-энергетическом комплексе: от работы ТЭК зависит деятельность самых разных секторов российской экономики.
В среду президент проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития энергетики, кадры встречи показал телеканал "Россия 24".
"Ведущие компании российского ТЭКа входят в перечень системообразующих предприятий. От их ритмичной, стабильной работы зависит деятельность самых разных секторов экономики. Нужно сохранить надежность этих кооперационных производственных связей", - заявил Путин в ходе встречи.