Путин призвал сохранить надежность кооперационных связей в ТЭК

"Ведущие компании российского ТЭКа входят в перечень системообразующих предприятий. От их ритмичной, стабильной работы зависит деятельность самых разных секторов экономики. Нужно сохранить надежность этих кооперационных производственных связей", - заявил Путин в ходе встречи.