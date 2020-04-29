В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

"В России ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".