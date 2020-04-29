Путин призвал не допустить дефицит топлива в России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дефицит топлива на внутреннем рынке РФ недопустим, нужно продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетике.
"Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
Он также подчеркнул, что необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в отрасли, "значимые для российских регионов, предприятий реального сектора".