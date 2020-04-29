Россия продолжит сотрудничество с зарубежными партнерами в энергетике

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия будет и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами и искать решения по балансировке в энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в среду.
"Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнёрами, достигать договорённостей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места", - сказал он.