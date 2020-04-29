В Челябинской области COVID-19 выявили у четырех сотрудников Минздрава

"Сотрудники министерства здравоохранения области трудятся на передовой, им приходится подвергать себя опасности, в том числе существует опасность заразиться. Мы постоянно тестируем сотрудников министерства здравоохранения. На данный момент выявлено 4 заболевших сотрудника с COVID-19. Трое из них госпитализированы, один - на домашнем лечении", - сказал он журналистам.