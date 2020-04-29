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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:34
https://ria.ru/20200429/1570745053.html
В Челябинской области COVID-19 выявили у четырех сотрудников Минздрава
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Челябинской области COVID-19 выявили у четырех сотрудников Минздрава

14:28 29.04.2020 (обновлено: 14:34 29.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена у четверых сотрудников министерства здравоохранения Челябинской области, трое из них госпитализированы, один – на домашнем лечении, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
"Сотрудники министерства здравоохранения области трудятся на передовой, им приходится подвергать себя опасности, в том числе существует опасность заразиться. Мы постоянно тестируем сотрудников министерства здравоохранения. На данный момент выявлено 4 заболевших сотрудника с COVID-19. Трое из них госпитализированы, один - на домашнем лечении", - сказал он журналистам.
Также обработан круг контактов заболевших, проведена дезинфекция помещений, уточнил он. Кроме того, по словам губернатора, контактные сотрудники отправлены на самоизоляцию.
По данным минздрава региона, на утро 29 апреля в Челябинской области подтверждены 499 случаев заболевания COVID-19 (плюс 67 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 23 человека в Магнитогорске и 32 – в Златоусте. В регионе умерли 4 человека, из них 3 - от основного заболевания (COVID-19 - сопутствующее). Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области действует до 30 апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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