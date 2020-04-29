Путин назвал беспрецедентной ситуацию на глобальном энергорынке

НОВО-ОГАРЕВО, 29 апр - РИА Новости. Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями, коронавирус также повлиял на экономику и ТЭК, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы", - сказал Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
Президент отметил негативную роль коронавируса в этой ситуации.
"Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф