Путин назвал беспрецедентной ситуацию на глобальном энергорынке

"Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, заставили ее темпы снижаться, ВВП мировой сокращается, спрос на энергоресурсы как в отдельных государствах, так и в мире в целом сократился. Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки", - сказал Путин.