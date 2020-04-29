Путин призвал нефтяников обеспечить долгосрочную устойчивость ТЭК

"Но наша главная, общая задача - обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологические процессы", - заявил Путин.