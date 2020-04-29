Путин призвал нефтяников обеспечить долгосрочную устойчивость ТЭК

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с нефтяниками заявил о необходимости обеспечить долгосрочную устойчивость российского топливно-энергетического комплекса на всех этапах - от добычи до глубокой переработки.
В среду президент проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития энергетики, кадры встречи показал в своем эфире телеканал "Россия 24". Путин отметил, что энергетика представляет собой сложную и разноплановую отрасль, у каждого сектора и компании есть свои потребности и подходы в преодолении трудностей.
"Но наша главная, общая задача - обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологические процессы", - заявил Путин.