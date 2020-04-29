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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:24
https://ria.ru/20200429/1570744674.html
В Марий Эл рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Марий Эл рассказали о новых случаях коронавируса

14:25 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 35 жителей Марий Эл, общее число заболевших достигло 535, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, две женщины умерли.
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"В республике Марий Эл зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого 535 заболевших", - говорится в сообщении.
Как сообщает региональный минздрав, в инфекционных стационарах республики лечится 241 человек, из них с пневмонией – 201, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 91. "В тяжелом состоянии 46 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 182, легкой степени тяжести – 13. Один пациент на искусственной вентиляции легких, 97 нуждаются в кислородной поддержке", - отмечается в сообщении.
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За минувшие сутки из инфекционных стационаров республики выписаны 28 пациентов, из них с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией – 20.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика Марий ЭлЗдоровье - Общество
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