В Марий Эл рассказали о новых случаях коронавируса

Как сообщает региональный минздрав, в инфекционных стационарах республики лечится 241 человек, из них с пневмонией – 201, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 91. "В тяжелом состоянии 46 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 182, легкой степени тяжести – 13. Один пациент на искусственной вентиляции легких, 97 нуждаются в кислородной поддержке", - отмечается в сообщении.