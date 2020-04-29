В Марий Эл рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 35 жителей Марий Эл, общее число заболевших достигло 535, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, две женщины умерли.
"В республике Марий Эл зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого 535 заболевших", - говорится в сообщении.
Как сообщает региональный минздрав, в инфекционных стационарах республики лечится 241 человек, из них с пневмонией – 201, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 91. "В тяжелом состоянии 46 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 182, легкой степени тяжести – 13. Один пациент на искусственной вентиляции легких, 97 нуждаются в кислородной поддержке", - отмечается в сообщении.
За минувшие сутки из инфекционных стационаров республики выписаны 28 пациентов, из них с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией – 20.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.