На Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина

КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил работу продуктовых рынков во время карантина, введенного из-за коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил рассмотрение вопроса открытия продовольственных рынков страны в условиях карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что работу рынков на Украине после их открытия будет контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, им ежедневно будут предоставлять разрешение на работу на следующий день.
"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня (в среду) правительство поддержало критерии, разработанные минздравом и минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о соблюдении противоэпидемических требований.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин, который позже был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. Как сообщил минздрав Украины, в стране лабораторно подтверждены более 9,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 250 летальных, 1103 человека выздоровели.
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