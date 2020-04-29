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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:23
https://ria.ru/20200429/1570744503.html
На Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569650752_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4be61d0404468aa50e771a83b0977ef2.jpg
РИА Новости

На Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина

14:23 29.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛисток с надписью "карантин" в витрине одного из закрытых кафе во Львове
Листок с надписью карантин в витрине одного из закрытых кафе во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Листок с надписью "карантин" в витрине одного из закрытых кафе во Львове
КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил работу продуктовых рынков во время карантина, введенного из-за коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил рассмотрение вопроса открытия продовольственных рынков страны в условиях карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что работу рынков на Украине после их открытия будет контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, им ежедневно будут предоставлять разрешение на работу на следующий день.
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"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня (в среду) правительство поддержало критерии, разработанные минздравом и минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о соблюдении противоэпидемических требований.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин, который позже был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. Как сообщил минздрав Украины, в стране лабораторно подтверждены более 9,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 250 летальных, 1103 человека выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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