Мосгорсуд отказался освободить следователя Брянцева из СИЗО

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского (оба – замначальника следственного департамента МВД РФ) и следователя Брянцева. По данным следствия, Бирюков и Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге бизнесмен вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест. Всем четырем фигурантам грозит до 10 лет колонии. При этом офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.