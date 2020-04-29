Мосгорсуд отказался освободить следователя Брянцева из СИЗО

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест следователя Александра Брянцева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями за перевод под домашний арест девелопера Альберта Худояна, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил без изменения решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского (оба – замначальника следственного департамента МВД РФ) и следователя Брянцева. По данным следствия, Бирюков и Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге бизнесмен вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест. Всем четырем фигурантам грозит до 10 лет колонии. При этом офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.
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Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения - прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".
Худояна задержали в июне 2019 года и сперва поместили под домашний арест, но вскоре Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. Там он провел четыре месяца, пока по ходатайству МВД Тверской суд Москвы не изменил ему меру пресечения.