Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:21
https://ria.ru/20200429/1570744409.html
Опрос: большинство россиян готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155994/36/1559943670_0:156:3086:1892_1036x0_80_0_0_2b42c87684e4aec1fab3af66952cf267.jpg
РИА Новости

Опрос: большинство россиян готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19

14:21 29.04.2020
1877
© РИА Новости / Илья ПиталевШприц с вакциной
Шприц с вакциной
© РИА Новости / Илья Питалев
Шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти две трети россиян готовы сделать прививку против коронавируса, если она будет бесплатной, свидетельствуют результаты опроса Социологического антикризисного центра.
По данным центра, если будет разработана вакцина против коронавируса и прививка будет доступна бесплатно, 63% граждан намерены ее сделать, 24% указали, что не стали бы делать прививку. Из них 19% объяснили отказ тем, что не понимают ее необходимость, если человек не болен, 18% не верят в ее эффективность в принципе, так как вирусы мутируют, 11% испытывают страх к новой вакцине, которая недостаточно изучена.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Также отмечается, что в целом считают обязательным делать все прививки, которые рекомендует врач, 44% респондентов, еще 36% считают, что их надо делать выборочно, 11% полагают, что в них нет необходимости. Среди тех, у кого есть дети, 67% делали им все профилактические прививки, которые назначал педиатр, 25% прививали выборочно, 5% отказывались от них.
Как указано в опросе, самоизоляция отрицательно сказывается на физическом самочувствии и психологическом состоянии многих опрошенных, так, 29% теряют физическую форму, их состояние тела ухудшается, у 21% возникли психологические проблемы – сильная подавленность, стресс, сильные негативные переживания, 16% стали хуже высыпаться. Но есть и те, кто, напротив, чувствует себя лучше: 28% заметили улучшения в своем сне, 19% стали больше времени уделять спорту, 12% начали правильно питаться.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
Опрос проходил 24 апреля по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки - тысяча респондентов, данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Квоты задаются на основе данных ФОМ.
Социологический антикризисный центр запущен в апреле этого года исследовательской компанией OMI и центром социального проектирования "Платформа", он изучает общественные реакции на текущую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12312537
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Толку от этой прививки? Лишняя аллергизация чужеродным белком? Завтра появиться ещё большая зараза, и чем эта прививка поможет? Да ни чем! Ровно так же как и прививка от гриппа ежегодная!
29 апреля, 14:44
Artur Tsarev
1900001
а если платной, то будут идти на дно с лозунгом "погибаю, но не привьюсь"? Любит наш народ халяву
29 апреля, 14:23
О Ольга Занкова
210118
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
16:56Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
16:52Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
16:49Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море
16:47В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
16:47Китайские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина
16:43В Сербии число жертв коронавируса достигло 209
16:43Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек
16:42В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
16:42МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений
16:41Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
16:38Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
16:38Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
16:37ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
Лента новостейМолния