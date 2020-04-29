Опрос: большинство россиян готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Почти две трети россиян готовы сделать прививку против коронавируса, если она будет бесплатной, свидетельствуют результаты опроса Социологического антикризисного центра.

По данным центра, если будет разработана вакцина против коронавируса и прививка будет доступна бесплатно, 63% граждан намерены ее сделать, 24% указали, что не стали бы делать прививку. Из них 19% объяснили отказ тем, что не понимают ее необходимость, если человек не болен, 18% не верят в ее эффективность в принципе, так как вирусы мутируют, 11% испытывают страх к новой вакцине, которая недостаточно изучена.

Также отмечается, что в целом считают обязательным делать все прививки, которые рекомендует врач, 44% респондентов, еще 36% считают, что их надо делать выборочно, 11% полагают, что в них нет необходимости. Среди тех, у кого есть дети, 67% делали им все профилактические прививки, которые назначал педиатр, 25% прививали выборочно, 5% отказывались от них.

Как указано в опросе, самоизоляция отрицательно сказывается на физическом самочувствии и психологическом состоянии многих опрошенных, так, 29% теряют физическую форму, их состояние тела ухудшается, у 21% возникли психологические проблемы – сильная подавленность, стресс, сильные негативные переживания, 16% стали хуже высыпаться. Но есть и те, кто, напротив, чувствует себя лучше: 28% заметили улучшения в своем сне, 19% стали больше времени уделять спорту, 12% начали правильно питаться.

Опрос проходил 24 апреля по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки - тысяча респондентов, данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Квоты задаются на основе данных ФОМ

Социологический антикризисный центр запущен в апреле этого года исследовательской компанией OMI и центром социального проектирования "Платформа", он изучает общественные реакции на текущую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.