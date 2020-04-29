На Украине пообещали не допустить завершения "Северный поток — 2"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. У "Газпрома" нет причин продолжать транзит газа через Украину по истечении контракта в 2025 году. Об этом в интервью У "Газпрома" нет причин продолжать транзит газа через Украину по истечении контракта в 2025 году. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон

"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток — 2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него", — отметил он.

Макогон напомнил, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" в начале 2020-го украинская система потеряла 15 миллиардов кубических метров годового транзита. После запуска второй нитки ожидаются аналогичные потери. А завершение строительства "Северного потока — 2" приведет к потере оставшихся 50 миллиардов.

Поэтому Макогон пообещал приложить "максимум усилий", чтобы не допустить реализации второй очереди газопровода из-за ее "явного политического характера", который идет вразрез "с европейскими принципами солидарности".

"Северный поток — 2"

Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют "Северный поток — 2" на 50 процентов.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Газопровод планировали достроить до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включил санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.