На Украине пообещали не допустить завершения "Северный поток — 2"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. У "Газпрома" нет причин продолжать транзит газа через Украину по истечении контракта в 2025 году. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон.
"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток — 2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него", — отметил он.
Макогон напомнил, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" в начале 2020-го украинская система потеряла 15 миллиардов кубических метров годового транзита. После запуска второй нитки ожидаются аналогичные потери. А завершение строительства "Северного потока — 2" приведет к потере оставшихся 50 миллиардов.
Поэтому Макогон пообещал приложить "максимум усилий", чтобы не допустить реализации второй очереди газопровода из-за ее "явного политического характера", который идет вразрез "с европейскими принципами солидарности".
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"Северный поток — 2"
Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют "Северный поток — 2" на 50 процентов.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Газопровод планировали достроить до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включил санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.
Как отмечал Владимир Путин, Россия способна завершить строительство газопровода без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно реализовать проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
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