В Чаяндинское месторождение доставили средства гигиены для работников

ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Средства гигиены доставлены в Чаяндинское месторождение и организована продажа работникам "ГазАртСтрой" после жалобы работника, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Якутии.

Как отметили в аппарате омбудсмена республики, на горячую линию федерального омбудсмена Татьяны Москальковой поступил звонок от гражданина В., работающего в Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Он пожаловался на антисанитарию и отсутствие средств гигиены, масок, антисептиков.

"Двадцать первого апреля уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева обратилась в прокуратуру о проведении проверки на соблюдение законодательства работодателем ООО "ГазАртСтрой", дислоцированного в Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. По состоянию на 24 апреля жалоба гражданина В. частично была удовлетворена. Средства гигиены доставлены и организована продажа работникам "ГазАртСтрой", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в аппарате, 28 апреля прокуратурой региона внесены представления об устранении нарушений требований федерального законодательства в адрес генерального директора "ООО Газпром добыча Ноябрьск" и генерального директора "ООО ГазАртСтрой". По другим вопросам проверка продолжается.

В среду в СМИ появилась информация о том, что 38-летний водитель из Ленска Александр Саморцев, находясь в Чаяндинском обсерваторе, отказался от приема пищи и лечения, требуя перевести его домой в Ленск.

"Также внесено обращение в управление Роспотребнадзора по РС (Я) о проведении проверки на Чаянде (73 километре) по фактам несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Что касается, якутянина, объявившего голодовку в обсерваторе, Сардане Михайловне сообщили с прокуратуры Ленского района, что мужчину вывозят в центральную районную больницу в город Ленск, и что он прекратил голодать", - поделились в пресс-службе.

В СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом . Глава Якутии Айсен Николаев заявил, в вахтовых поселках "Газпрома" провели тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по предварительной информации, количество заболевших может оказаться "очень значительным". Прокуратура начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих.