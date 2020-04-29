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2020-04-29T14:14
https://ria.ru/20200429/1570743784.html
В Чаяндинское месторождение доставили средства гигиены для работников
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570317260_0:0:1730:974_1036x0_80_0_0_66814e850cc79a34b1e63e93ec16483e.jpg
РИА Новости

В Чаяндинское месторождение доставили средства гигиены для работников

14:14 29.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМаски и антисептики
Маски и антисептики
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Маски и антисептики. Архивное фото
ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Средства гигиены доставлены в Чаяндинское месторождение и организована продажа работникам "ГазАртСтрой" после жалобы работника, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Якутии.
Как отметили в аппарате омбудсмена республики, на горячую линию федерального омбудсмена Татьяны Москальковой поступил звонок от гражданина В., работающего в Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Он пожаловался на антисанитарию и отсутствие средств гигиены, масок, антисептиков.
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"Двадцать первого апреля уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева обратилась в прокуратуру о проведении проверки на соблюдение законодательства работодателем ООО "ГазАртСтрой", дислоцированного в Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. По состоянию на 24 апреля жалоба гражданина В. частично была удовлетворена. Средства гигиены доставлены и организована продажа работникам "ГазАртСтрой", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, как отметили в аппарате, 28 апреля прокуратурой региона внесены представления об устранении нарушений требований федерального законодательства в адрес генерального директора "ООО Газпром добыча Ноябрьск" и генерального директора "ООО ГазАртСтрой". По другим вопросам проверка продолжается.
В среду в СМИ появилась информация о том, что 38-летний водитель из Ленска Александр Саморцев, находясь в Чаяндинском обсерваторе, отказался от приема пищи и лечения, требуя перевести его домой в Ленск.
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"Также внесено обращение в управление Роспотребнадзора по РС (Я) о проведении проверки на Чаянде (73 километре) по фактам несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Что касается, якутянина, объявившего голодовку в обсерваторе, Сардане Михайловне сообщили с прокуратуры Ленского района, что мужчину вывозят в центральную районную больницу в город Ленск, и что он прекратил голодать", - поделились в пресс-службе.
В СМИ появилась информация, что вахтовики на Чаяндинском месторождении выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, в вахтовых поселках "Газпрома" провели тотальный анализ 10,5 тысячи работников. По его словам, по предварительной информации, количество заболевших может оказаться "очень значительным". Прокуратура начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Чаяндинское месторождениеТатьяна МоскальковаАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоГазпромФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
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