В Петербурге продлили запрет на участие прихожан в богослужениях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Запрет на участие в богослужении прихожан в храмах Санкт-Петербургской епархии РПЦ продлили из-за ситуации с коронавирусом до особого уведомления, говорится в обращении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.
Ранее сообщалось, что в соответствии с обращением митрополита храмы Санкт-Петербургской епархии с 14 по 19 апреля совершали богослужения без участия прихожан из-за ситуации с коронавирусом, затем запрет на участие в богослужении прихожан продлили до 28 апреля.
"В дополнение к обращениям от 13 и 21 апреля сообщаю, что мною продлен запрет на посещение прихожанами всех храмов Санкт-Петербургской епархии в дни вирусной эпидемии на ближайшее время. Когда с помощью Божией запрет будет снят, вы получите от меня особое по этому случаю уведомление. Данное ограничение установлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в письме митрополита в адрес священнослужителей, которое размещено на сайте Санкт-Петербургской митрополии.
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