В Петербурге продлили запрет на участие прихожан в богослужениях

"В дополнение к обращениям от 13 и 21 апреля сообщаю, что мною продлен запрет на посещение прихожанами всех храмов Санкт-Петербургской епархии в дни вирусной эпидемии на ближайшее время. Когда с помощью Божией запрет будет снят, вы получите от меня особое по этому случаю уведомление. Данное ограничение установлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в письме митрополита в адрес священнослужителей, которое размещено на сайте Санкт-Петербургской митрополии.