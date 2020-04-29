Германия продлила ограничение на международные поездки до 14 июня

Он добавил, что даже в условиях смягчения ограничительных мер в ряде стран "нужно исходить из того, что пройдут еще недели, пока ситуация в Германии и других странах нормализируется". "Поэтому мы не считаем, что в следующие недели, по меньшей мере до 14 июня, можно возобновлять международные поездки", - добавил он.

Министр напомнил, что в последние четыре недели Германия вернула в страну 250 тысяч туристов, но в предстоящее лето страна не сможет провести аналогичную операцию, если в ней будет необходимость. Поэтому, продолжил он, "многое будет зависеть от того, как мы будем бороться с пандемией, а это зависит от каждого".