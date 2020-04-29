Германия продлила ограничение на международные поездки до 14 июня

БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Правительство Германии в среду продлило действие предупреждения об опасности международных поездок из-за пандемии коронавируса, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Это решение, которое мы должны были принять, потому что ситуация не настолько изменилась, чтобы мы могли разрешать беззаботно путешествовать. Как и прежде во многих странах действуют запреты на въезды, карантинные меры, международное авиасообщение приостановлено, поэтому необходимо продлить предупреждение об опасности путешествий по миру до середины июня", - заявил Маас журналистам в Берлине.
Он добавил, что даже в условиях смягчения ограничительных мер в ряде стран "нужно исходить из того, что пройдут еще недели, пока ситуация в Германии и других странах нормализируется". "Поэтому мы не считаем, что в следующие недели, по меньшей мере до 14 июня, можно возобновлять международные поездки", - добавил он.
Министр напомнил, что в последние четыре недели Германия вернула в страну 250 тысяч туристов, но в предстоящее лето страна не сможет провести аналогичную операцию, если в ней будет необходимость. Поэтому, продолжил он, "многое будет зависеть от того, как мы будем бороться с пандемией, а это зависит от каждого".
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