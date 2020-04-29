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2020-04-29T14:10
https://ria.ru/20200429/1570743417.html
"Газпром" прекратил несколько судебных споров с "Нафтогазом"
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РИА Новости

"Газпром" прекратил несколько судебных споров с "Нафтогазом"

14:10 29.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Логотип Газпрома. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ряд международных судебных разбирательств между "Газпромом" и "Нафтогазом" были прекращены в феврале и марте, сообщается в отчетности российской компании.
В частности, речь идет о споре "Газпрома" и "Нафтогаза" о расторжении или изменении условий контрактов на поставку и транзит российского газа через территорию Украины, который был объединен с требованием украинской компании о пересмотре тарифа на транзит газа и взыскании с российского газового холдинга 11,58 миллиарда долларов. "Тринадцатого февраля 2020 года арбитраж по заявлению сторон прекратил производство по делу", - говорится в материалах "Газпрома".
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Кроме того, во исполнение протокола встречи представителей РФ, ЕС и Украины в декабре прошлого года, 17 февраля 2020 года было прекращено арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты "Газпромом" своих инвестиций на ее территории. "Газпром" в рамках дела просил принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.
Прекращено было также судебное производство в Латвии по искам "Нафтогаза" о признании и приведении в исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер.
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"Газпром" в декабре 2019 года заключил с "Нафтогазом" соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам. Кроме того, "Газпром" и министерство юстиции Украины заключили мировое соглашение о прекращении Украиной текущих и возможных будущих антимонопольных требований к российской компании.
В январе текущего года "Газпром" сообщил об отмене ареста и обеспечительных мер в отношении активов компании по искам "Нафтогаза Украины" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.
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РоссияНафтогаз УкраиныГазпромУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А чё не написали сколько это стоило Газпрому?
29 апреля, 14:12
yozhik_2000
700003
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