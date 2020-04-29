Полицейские изъяли у аферистов еще 1,5 тысячи сомнительных аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. У задержанных в Подмосковье аферистов изъяли еще 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) сомнительного происхождения, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов "Фаза-5НР" общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей… Проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях изъято еще около 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ", - сказала Волк.
По ее словам, аферисты продавали оборудование, произведенное 20-21 год назад, без сертификатов и других документов. Торговля шла в поселке Гжель Раменского района Подмосковья.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", задержаны семеро подозреваемых. Пятерых поместили под домашний арест, двух отпустили под подписку о невыезде.
Аферистов разоблачили сотрудники центрального аппарата МВД РФ вместе с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей и представителями ФСБ.