Полицейские изъяли у аферистов еще 1,5 тысячи сомнительных аппаратов ИВЛ

"Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов "Фаза-5НР" общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей… Проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях изъято еще около 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ", - сказала Волк.