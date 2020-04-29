В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 13181

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Суточный прирост зараженных Суточный прирост зараженных коронавирусом Белоруссии достиг рекордного значения - 973 человека, всего инфицированных в республике 13,2 тысячи, число погибших увеличилось на 5 до 84, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным на вторник, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 919, превысив 12,2 тысячи, скончались еще четыре человека, таким образом, число умерших достигло 79. В последние дни число заболевших в Белоруссии прирастает примерно на 800-900 человек. В начале апреля министр здравоохранения республики Владимир Караник прогнозировал, что пик заболеваемостью COVID-19 в Белоруссии придется на конец апреля - начало мая.

"Зарегистрированы 13181 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,8% от количества проведенных тестов", - говорится в сообщении. Таким образом, в минувшие сутки был зарегистрирован максимальный суточный прирост числа инфицированных коронавирусом с момента его выявления на территории республики.

По информации пресс-службы, за весь период распространения инфекции на территории страны от COVID-19 умерли 84 пациента, у них был ряд хронических заболеваний.

Минздрав также проинформировал, что всего в стране проведено почти 169 тысяч тестов. "В Беларуси на 29 апреля выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.