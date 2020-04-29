В КБР коронавирус выявили в 64 населенных пунктах

"В Кабардино-Балкарии 412 пациентов с подтвержденным COVID-19 выявлены в 64 населенных пунктах республики", - говорится в сообщении.

Один из госпитализированных пациентов – трехмесячный ребенок – является жителем Ингушетии, он находится в госпитале в крайне тяжелом состоянии. Еще один больной – житель Чеченской республики, добавляет оперштаб.