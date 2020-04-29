В КБР коронавирус выявили в 64 населенных пунктах

НАЛЬЧИК, 29 апр – РИА Новости. Среди заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии есть жители 64 населенных пунктов республики, а также по одному жителю Ингушетии и Чечни, сообщает региональный оперативный штаб.
"В Кабардино-Балкарии 412 пациентов с подтвержденным COVID-19 выявлены в 64 населенных пунктах республики", - говорится в сообщении.
Согласно данным штаба, большая часть заболевших – 118 человек - проживает в Нальчике, 30 заболевших проживают в районном центре Чегем, 21 – в селении Шалушка в Чегемском районе, 15 больных в селении Чегем-2 в том же районе. По 14 инфицированных выявлены в поселке Кашхатау в Черекском районе и селении Нартан в Чегемском районе.
Один из госпитализированных пациентов – трехмесячный ребенок – является жителем Ингушетии, он находится в госпитале в крайне тяжелом состоянии. Еще один больной – житель Чеченской республики, добавляет оперштаб.
В КБР 50 пациентов с коронавирусом выздоровели, двое скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф