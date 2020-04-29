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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:02
https://ria.ru/20200429/1570742836.html
В США зафиксировали 24385 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465624_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fe6218963fe69736b12dfef3c7a66ef0.jpg
РИА Новости

В США зафиксировали 24385 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

14:02 29.04.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidМашины скорой помощи возле одной из больниц в Нью-Йорке, США
Машины скорой помощи возле одной из больниц в Нью-Йорке, США
© REUTERS / Brendan McDermid
Машины скорой помощи возле одной из больниц в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более двух тысяч человек с коронавирусом скончались в США за последние сутки, было зарегистрировано более 24 тысяч новых случаев заражения, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние 24 часа после заражения COVID-19 в Соединенных Штатах скончались 2 096 человек, а днем ранее этот показатель был намного меньше и составлял 1378.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
За сутки было выявлено 24 385 новых случаев заражения, накануне университет сообщал о 22 412 зараженных.
Согласно информации университета, на данный момент число случаев заражения новым типом коронавируса в США превышает миллион и составляет 1 012 583. Более 58 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
Популярные комментарии
До чего же злобные россияне. Это же надо так радоваться болезням и смерти людей.
29 апреля, 14:57
Сергей Дроздов
1873000011
Согласна с Вами, и не помогут нам наши многотысячные боты кликающие рейтинг новостям за шекели
29 апреля, 14:33
А Анна Либерман
36010300300
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