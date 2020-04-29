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РИА Наука
2020-04-29T14:05
https://ria.ru/20200429/1570742702.html
Ученые оценили, как меняется содержание антител у пациентов с COVID-19
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РИА Новости

Ученые оценили, как меняется содержание антител у пациентов с COVID-19

14:05 29.04.2020
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© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCADМоноклональные антитела
Моноклональные антитела
© Лаборатория инженерии и синтеза антител, BIOCAD
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Китайские ученые описали изменения содержаний антител к коронавирусу у пациентов с COVID-19 на протяжении всей болезни. Результаты опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.
Ученые из Центрального госпиталя Вэньчжоу в Китае наблюдали динамику изменения содержания антител к SARS-CoV-2 и вирусной РНК у 33 пациентов с COVID-19 в течение восьми недель после появления первых симптомов.
За этот период медики взяли 263 пробы из респираторного тракта и 135 образцов стула для определения вирусного титра, а также 171 образец плазмы крови для детектирования антител. Вирусная нагрузка оценивалась методом ПЦР с обратной транскрипцией. Данные собирали с 27 января по 10 апреля 2020 года.
Исследователи измеряли медианное время исчезновения вирусной РНК в мазке из зева, мокроте и стуле, а также динамику содержания антител IgM и IgG к S- и N-белкам и рецептор-связывающему домену S-белка коронавируса.
Ученые обнаружили, что в мазках из зева и мокроте вирусная нагрузка была высокой на ранних стадиях инфекции, но стала отрицательной спустя три недели после появления симптомов. Вирусная нагрузка в кале была изначально ниже, чем в мазках, но снижалась медленнее. У многих пациентов высокий титр вирусной РНК в кале сохранялся более пяти недель.
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Таким образом, авторы считают, что обнаружение вирусной РНК в образцах стула можно использовать как дополнительный анализ, который поможет избежать ложноотрицательных результатов.
Медианное время исчезновения вирусной РНК в мазках из зева составила 18,5 дней, в мокроте — 22, в стуле —17 дней. У трех пациентов обнаружился рецидив вирусной РНК в мокроте в течение двух недель после выписки из больницы, а у одного пациента стойкая вирусная РНК сохранялась в течение 59 дней.
Также ученые установили, что уровень антител IgM и IgG к рецептор-связывающему домену S-белка SARS-CoV-2 был значительно выше у тех пациентов, у которых быстро снижался вирусный титр. Отсюда авторы делают заключение, что антитела к этому домену эффективно борются с инфекцией и имеют наибольший потенциал для применения в клинической практике
Считается, что в плазме крови при инфекции сначала появляются антитела IgM, а уже потом IgG. Согласно результатам исследования у 75 процентов наблюдаемых пациентов IgM и IgG начинали вырабатываться одновременно. При этом 10 процентов пациентов имели отрицательный IgM в течение всего периода исследования. Возможно, предполагают ученые, такие результаты связаны с низкой чувствительностью существующих тестов на IgM.
Содержание антител IgG у большинства пациентов достигло пика примерно через 30 дней после появления симптомов, а у 36 процентов наблюдаемых уровень IgG к рецептор-связывающему домену увеличивался более чем в четыре раза в течение одной-двух недель после начала выработки антител и в течение всего времени наблюдения сохранялся на высоком уровне. У таких пациентов вирусный титр в мазках становился отрицательным быстрее всего.
По мнению авторов исследования, полученные выводы свидетельствуют о том, что антитела можно эффективно использовать для разработки терапевтических методов и препаратов.
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