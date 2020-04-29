Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

"Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день — до 4 мая", — добавил он.
Для этого городские власти открывают на портале mos.ru сервис продления пропусков.
Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним: их можно получить дважды раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно.
Тем, кто ездит по служебным удостоверениям, никакие дополнительные сведения представлять не надо, за исключением случаев, когда они нуждаются в актуализации. При этом Собянин подчеркнул, что передвигаться по Москве на транспорте, не включенном в реестр, недопустимо. Нарушителей будут привлекать к ответственности.
Накануне президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца майских праздников.
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