В Челябинской области продлили режим самоизоляции

"В Челябинской области режим нерабочих дней будет также продлен на этот период... Я провел совещание с главным санитарным врачом региона, по его данным, более половины заболевших не имеют симптомов. Люди вокруг нас могут и не знать, что болеют. Такое число бессимптомных больных - это угроза, и поэтому необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции по 11 мая", - сказал Текслер журналистам.