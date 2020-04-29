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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:58
https://ria.ru/20200429/1570742383.html
В Челябинской области продлили режим самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/33/1533253315_0:20:1504:866_1036x0_80_0_0_9f35b9bbcbab97e6c2e16fc9bce72c46.jpg
РИА Новости

В Челябинской области продлили режим самоизоляции

13:58 29.04.2020
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области, ранее действовавший до 30 апреля, продлевается до 11 мая, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая.
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"В Челябинской области режим нерабочих дней будет также продлен на этот период... Я провел совещание с главным санитарным врачом региона, по его данным, более половины заболевших не имеют симптомов. Люди вокруг нас могут и не знать, что болеют. Такое число бессимптомных больных - это угроза, и поэтому необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции по 11 мая", - сказал Текслер журналистам.
Опасность вируса сохраняется, сказал губернатор, нельзя ставить под угрозу жизнь граждан, поэтому говорить "об ослаблении режима рано".
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В то же время, добавил Текслер, в регионе готов план поэтапного смягчения ограничений после 11 мая и в случае стабилизации ситуации он будет приведен в действие. По данным губернатора, сначала планируется открытие парков, потом непродовольственных магазинов, фитнес-центров, после - музеев, но все открывающиеся объекты должны будут работать с регулируемой численностью посетителей и соблюдением санитарных норм.
Решения по работе школ после 11 мая будут приняты чуть позже, вероятно, что в школы вернутся только учащиеся выпускных классов, сказал Текслер. В последнюю очередь, добавил он, будет возобновлено проведение культурно-массовых мероприятий.
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По данным минздрава региона, на утро 29 апреля в Челябинской области подтверждены 499 случаев заражения COVID-19 (на 67 больше, чем накануне), из них 23 в Магнитогорске и 32 – в Златоусте. В регионе умерли четыре человека с коронавирусом, из них трое - от других заболеваний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерВладимир ПутинМагнитогорскЗлатоустЧелябинская областьОбщество
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