В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло 1969

"По состоянию на 29 апреля 2020 года 15.30 (13.30 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1969", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник и понедельник были зафиксированы по 35 новых случаев COVID-19.