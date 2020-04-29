МИД: точное число россиян, оказавшихся за рубежом, назвать очень сложно

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Точное число российских граждан, оказавшихся за рубежом, назвать очень сложно, заявил глава Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Михаил Петраков.
"Назвать точную цифру россиян, находящихся за рубежом, крайне сложно. Прежде всего потому, что у нас отсутствует обязательная постановка на консульский учёт. Поэтому многие из росграждан на этот учет не становятся. Кто-то обращается в посольство, кто-то предпочитает регистрироваться на портале ЕПГУ (единый портал государственных услуг - ред.). Кроме того, в ходе уже самого процесса вывоза появляются все новые и новые люди, у которых появляется потребность в вывозе", - сказал он во время совместного заседания Комитета Совета Федерации по международным делам и Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
"Количество все время возрастает, и ситуация очень текучая и подвижная", - добавил Петраков.
По словам Петракова, по данным Росавиации и российских загранучреждений, с 18 марта по сегодняшний день в Россию воздушным транспортом вернулось почти 225 тысяч человек из 73 стран.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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