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2020-04-29T13:52
https://ria.ru/20200429/1570741828.html
МИД: точное число россиян, оказавшихся за рубежом, назвать очень сложно
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РИА Новости

МИД: точное число россиян, оказавшихся за рубежом, назвать очень сложно

13:52 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Точное число российских граждан, оказавшихся за рубежом, назвать очень сложно, заявил глава Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Михаил Петраков.
"Назвать точную цифру россиян, находящихся за рубежом, крайне сложно. Прежде всего потому, что у нас отсутствует обязательная постановка на консульский учёт. Поэтому многие из росграждан на этот учет не становятся. Кто-то обращается в посольство, кто-то предпочитает регистрироваться на портале ЕПГУ (единый портал государственных услуг - ред.). Кроме того, в ходе уже самого процесса вывоза появляются все новые и новые люди, у которых появляется потребность в вывозе", - сказал он во время совместного заседания Комитета Совета Федерации по международным делам и Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
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"Количество все время возрастает, и ситуация очень текучая и подвижная", - добавил Петраков.
По словам Петракова, по данным Росавиации и российских загранучреждений, с 18 марта по сегодняшний день в Россию воздушным транспортом вернулось почти 225 тысяч человек из 73 стран.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
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