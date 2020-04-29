МИД: точное число россиян, оказавшихся за рубежом, назвать очень сложно

"Назвать точную цифру россиян, находящихся за рубежом, крайне сложно. Прежде всего потому, что у нас отсутствует обязательная постановка на консульский учёт. Поэтому многие из росграждан на этот учет не становятся. Кто-то обращается в посольство, кто-то предпочитает регистрироваться на портале ЕПГУ (единый портал государственных услуг - ред.). Кроме того, в ходе уже самого процесса вывоза появляются все новые и новые люди, у которых появляется потребность в вывозе", - сказал он во время совместного заседания Комитета Совета Федерации по международным делам и Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.