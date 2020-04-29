С 1 мая всех въезжающих в Крым туристов планируют помещать в обсерватор

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что подпишет указ об обязательном помещении в обсерватор на двухнедельный срок всех прибывающих на полуостров, не имеющих в Крыму регистрации или собственности.

За сутки в Крыму выявлено 10 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 89.

"С 1 мая все прибывающие в Крым, не имеющие собственности, жилых помещений и регистрации в Крыму, отправляются в обсерватор. Не в самоизоляцию, а в обсерватор. Это вынужденная мера, считайте, до 14 мая – в обсерватор, других вариантов не будет", — сказал Аксенов в ходе заседания ежедневного оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

Он отметил, что иначе регион будет находиться перед реальной угрозой распространения коронавирусной инфекции из-за продолжительных майских праздников. Ранее подобную меру ввели власти Севастополя.

"Все наши сограждане должны понимать, что если вы собираетесь в Крым, то должны будете провести две недели карантина в обсерваторе. Необходимость этого решения продиктована ситуацией распространения инфекции. Для Крыма это вынужденная мера, которая должна не только не допустить вспышки заболевания, но и позволит надеяться на скорейшее восстановление санаторно-курортной и туристической деятельности", — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в комментарии РИА Новости.