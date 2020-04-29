В Госдуме выступили за увеличение пособия всем безработным

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пособие по безработице в РФ нужно увеличить для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта, считают в комитете Госдумы по труду и соцполитике.
С такой инициативой выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков. Он напомнил, что тем, кто стал безработным после 1 марта, положено максимальное пособие 12 130 рублей. А те, кто были признаны безработными ранее, получают пособие в прежних размерах – до 8 тысяч рублей.
"Инициативу поддерживаю и считаю, что этот пробел в законодательстве необходимо устранить. Сегодня люди, потерявшие работу до 1 марта, находятся точно в таких же условиях, что и люди, ставшие безработными в разгар пандемии. Сложившаяся ситуация нарушает принцип социальной справедливости", - сказала РИА Новости член комитета Ольга Павлова.
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Ранее с подобным предложением выступал и глава комитета Ярослав Нилов. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина расширить меры поддержки в виде выплаты пособий в размере 12 130 рублей на всех безработных граждан.
"Получается дискриминация... И те, и те - безработные. И те, и те одинаково должны рассчитывать на помощь со стороны государства. Почему мы их дискриминируем? Это некорректно", - сказал Нилов РИА Новости.
Ответа от правительства на свое письмо Нилов пока не получил.
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