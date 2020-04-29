Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-29T13:53
https://ria.ru/20200429/1570741621.html
Nord Stream 2 намерена достроить "Северный поток — 2" в срок
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/79/1562717957_0:0:3073:1728_1036x0_80_0_0_4089594a2e582541863916eef8bccf68.jpg
РИА Новости

Nord Stream 2 намерена достроить "Северный поток — 2" в срок

13:53 29.04.2020
8965
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток — 2"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
Он отметил, что не получал никакой новой информации об изменении даты запуска газопровода.
"Я только могу повторить то, что слышал от компании Nord Stream 2 AG: они планируют и делают все, чтобы закончить строительство до конца года, самое позднее — в первом квартале следующего года", — сказал Зеле.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Открытие газопровода Северный поток в Германии
28 апреля, 08:45
Власти Польши намерены арестовать активы "Северного потока-2"
Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, по 950 миллионов евро каждый.
Против строительства выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, а также США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Газопровод планировали достроить до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включил санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно остановила работу. После этого сроки завершения проекта сдвинулись на год.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
37350111
Райнер ЗелеСеверный поток — 2ГазпромЭкономика
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
16:56Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
16:52Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
16:49Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море
16:47В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
16:47Китайские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина
16:43В Сербии число жертв коронавируса достигло 209
16:43Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек
16:42В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
16:42МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений
16:41Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
16:38Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
16:38Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
16:37ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
16:35У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус
Лента новостейМолния