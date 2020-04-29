Nord Stream 2 намерена достроить "Северный поток — 2" в срок

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.
Он отметил, что не получал никакой новой информации об изменении даты запуска газопровода.
"Я только могу повторить то, что слышал от компании Nord Stream 2 AG: они планируют и делают все, чтобы закончить строительство до конца года, самое позднее — в первом квартале следующего года", — сказал Зеле.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
28 апреля, 08:45Власти Польши намерены арестовать активы "Северного потока-2"
Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, по 950 миллионов евро каждый.
Против строительства выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, а также США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Газопровод планировали достроить до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включил санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно остановила работу. После этого сроки завершения проекта сдвинулись на год.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"