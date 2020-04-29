В Томской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Власти Власти Томской области не планируют вводить в регионе электронные пропуска, но если это все же придется сделать, ограничения будут очень жесткими, заявил губернатор региона Сергей Жвачкин в очередном обращении к жителям.

В среду Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19, принял решение о продлении по 11 мая действующего в регионе режима самоизоляции. Все ранее введенные ограничения при этом сохраняются.

"Как я и обещал, пропусков с QR-кодами в Томской области не будет. Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдем на нее только в экстренном случае", - говорится в обращении.

Жвачкин сказал, что рассчитывает на благоразумие томичей и верит, что режим самоизоляции жители региона будут соблюдать до конца, но отметил, что в случае, если все же ситуация ухудшится до необходимости ввода электронных пропусков, "мы, как в Москве , закроем все, что можно".

Глава региона сообщил, что ответственность за нарушение режима самоизоляции будет только ужесточаться. По его словам, не все предприятия, которым было разрешено возобновить работу, соблюдают установленные правила, в связи с чем власти региона поменяли уведомительный характер декларации о возобновлении деятельности на обязательный. Введена единая форма справки для работников.

"Меня тут обвиняют в излишней жесткости. Повторю еще раз: когда дело касается жизни и здоровья миллиона жителей – мне все равно, кто и что обо мне скажет", - заявил Жвачкин, добавив, что за нарушения режима самоизоляции правоохранительные органы будут штрафовать томичей в соответствии с законом.

В Томской области зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусом : 68 человек находятся на лечении, 19 уже выздоровели. За последние сутки было выявлено шесть новых случаев COVID-19.