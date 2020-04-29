Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:48
https://ria.ru/20200429/1570741518.html
В Томской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/148848/99/1488489906_0:191:2896:1820_1036x0_80_0_0_4972eab501a66c77f713d7b8ddba5c7e.jpg
РИА Новости

В Томской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

13:48 29.04.2020
376
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 апр – РИА Новости. Власти Томской области не планируют вводить в регионе электронные пропуска, но если это все же придется сделать, ограничения будут очень жесткими, заявил губернатор региона Сергей Жвачкин в очередном обращении к жителям.
В среду Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19, принял решение о продлении по 11 мая действующего в регионе режима самоизоляции. Все ранее введенные ограничения при этом сохраняются.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Как я и обещал, пропусков с QR-кодами в Томской области не будет. Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдем на нее только в экстренном случае", - говорится в обращении.
Жвачкин сказал, что рассчитывает на благоразумие томичей и верит, что режим самоизоляции жители региона будут соблюдать до конца, но отметил, что в случае, если все же ситуация ухудшится до необходимости ввода электронных пропусков, "мы, как в Москве, закроем все, что можно".
Глава региона сообщил, что ответственность за нарушение режима самоизоляции будет только ужесточаться. По его словам, не все предприятия, которым было разрешено возобновить работу, соблюдают установленные правила, в связи с чем власти региона поменяли уведомительный характер декларации о возобновлении деятельности на обязательный. Введена единая форма справки для работников.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Меня тут обвиняют в излишней жесткости. Повторю еще раз: когда дело касается жизни и здоровья миллиона жителей – мне все равно, кто и что обо мне скажет", - заявил Жвачкин, добавив, что за нарушения режима самоизоляции правоохранительные органы будут штрафовать томичей в соответствии с законом.
В Томской области зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусом: 68 человек находятся на лечении, 19 уже выздоровели. За последние сутки было выявлено шесть новых случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
210001
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей ЖвачкинЗдоровье - ОбществоМоскваТомская областьОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
17:02Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
17:01В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
17:00Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
16:58В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
16:57Посол ЕС в Белоруссии не будет присутствовать на параде в Минске
16:56Юнус-Бек Евкуров лично поздравил фронтовика с Днем Победы
16:52Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
16:49Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море
16:47В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
16:47Китайские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина
16:43В Сербии число жертв коронавируса достигло 209
16:43Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек
16:42В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
16:42МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений
16:41Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
16:38Глава Межпарламентского союза назвала победу над нацизмом общим наследием
16:38Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
16:37ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
16:35У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус
Лента новостейМолния