Полицейскому пришлось стрелять в калининградца, метнувшего в него нож

В полицию Светлого поступило сообщение о бытовом конфликте – мужчина избил свою жену, на место прибыли участковый и оперуполномоченный отделения уголовного розыска. По версии следствия, после того, как хозяин квартиры увидел полицейских, он кухонным ножом нанес себе незначительные повреждения, а затем метнул нож в сотрудника полиции.