Полицейскому пришлось стрелять в калининградца, метнувшего в него нож

КАЛИНИНГРАД, 29 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Светлый Калининградской области, метнувшего нож в полицейского, которому пришлось стрелять в агрессивного мужчину, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
В полицию Светлого поступило сообщение о бытовом конфликте – мужчина избил свою жену, на место прибыли участковый и оперуполномоченный отделения уголовного розыска. По версии следствия, после того, как хозяин квартиры увидел полицейских, он кухонным ножом нанес себе незначительные повреждения, а затем метнул нож в сотрудника полиции.
"Полицейский в свою очередь был вынужден выстрелить ему в ногу из травматического пистолета.... Светлогорским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области в отношении 37-летнего жителя Светлого возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти", - сказала Гацко.
Она отметила, что ранее неоднократно судимого мужчину задержали, допросили, он дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. В среду суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.