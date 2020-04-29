Эпидемиолог оценил возможность голосования в России летом или осенью

"Я думаю, это, конечно, возможно с соблюдением всех мер предосторожности, дистанцирования. На мой взгляд, всё это реально. Хочется верить, что ситуация к этому времени нормализуется и позволит провести вот эти все мероприятия в полном объеме. По крайней мере, сейчас делается всё ради этого", - сказал Брико.