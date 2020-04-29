Эпидемиолог оценил возможность голосования в России летом или осенью

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает с точки зрения эпидемиологии возможным организацию голосования в России летом или осенью.
Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова на онлайн-круглом столе "От самоизоляции - к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения" попросила оценить, насколько возможно безопасно и с соблюдением эпидемиологических норм провести голосование по поправкам к конституции летом и единый день голосования в установленные сроки.
"Я думаю, это, конечно, возможно с соблюдением всех мер предосторожности, дистанцирования. На мой взгляд, всё это реально. Хочется верить, что ситуация к этому времени нормализуется и позволит провести вот эти все мероприятия в полном объеме. По крайней мере, сейчас делается всё ради этого", - сказал Брико.
По его мнению, многое также будет зависеть от ответственности каждого из граждан России.
Голосование по поправкам в Конституцию, назначенное ранее на 22 апреля, было отложено в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. ЦИК также отложил проведение ряда выборов в регионах, намеченных на весну и начало лета.
Единый день голосования должен состояться 13 сентября.
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