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Новости СУЭК
2020-04-29T13:46
https://ria.ru/20200429/1570741158.html
В СУЭК создали автопоезд для дезинфекции зданий и дорог
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570231453_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_5ffe87ab382398e8424417eb17e916c6.jpg
РИА Новости

В СУЭК создали автопоезд для дезинфекции зданий и дорог

13:44 29.04.2020 (обновлено: 13:46 29.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДезинфекция дорог и тротуаров
Дезинфекция дорог и тротуаров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Специальный автопоезд, предназначенный для проведения дезинфекции зданий, прилегающих территорий предприятий, а также населенных пунктов и автодорог, создали в Управлении по профилактике и рекультивации (УПиР) (входит в "СУЭК-Кузбасс"), сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании.
В пресс-службе напомнили, что СУЭК разработала и реализует комплексную программу проведения дополнительных мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионах присутствия.
В состав автопоезда входит тягач седельный и прицепленная к нему платформа с установленными на ней дизель-генератором, емкостями с дезинфицирующим раствором и системой пылеподавления. Ориентировочная зона охвата орошением в зависимости от направления ветра достигает 40 метров. Протяженность орошаемой поверхности при движении со скоростью 10-15 километров в час составляет около 20 километров, временной интервал около двух часов.
Компания проинформировала о своей готовности предоставить автопоезд муниципалитет Ленинска-Кузнецкого с определением маршрута и сопровождением со стороны ГИБДД.
Планируется, что такие работы по дезинфекции будут выполнятся в вечернее время с 21.00 до 24.00.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
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Поддержку муниципалитетам СУЭК оказывает во всех регионах присутствия. На всех предприятиях создан запас дезинфицирующего раствора достаточный для дальнейшей систематической обработки не только своих производственных объектов, но и общественных мест.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Новости СУЭКОбщество
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