В СУЭК создали автопоезд для дезинфекции зданий и дорог

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Специальный автопоезд, предназначенный для проведения дезинфекции зданий, прилегающих территорий предприятий, а также населенных пунктов и автодорог, создали в Управлении по профилактике и рекультивации (УПиР) (входит в "СУЭК-Кузбасс"), сообщает пресс-служба . Специальный автопоезд, предназначенный для проведения дезинфекции зданий, прилегающих территорий предприятий, а также населенных пунктов и автодорог, создали в Управлении по профилактике и рекультивации (УПиР) (входит в "СУЭК-Кузбасс"), сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании

В пресс-службе напомнили, что СУЭК разработала и реализует комплексную программу проведения дополнительных мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионах присутствия.

В состав автопоезда входит тягач седельный и прицепленная к нему платформа с установленными на ней дизель-генератором, емкостями с дезинфицирующим раствором и системой пылеподавления. Ориентировочная зона охвата орошением в зависимости от направления ветра достигает 40 метров. Протяженность орошаемой поверхности при движении со скоростью 10-15 километров в час составляет около 20 километров, временной интервал около двух часов.

Компания проинформировала о своей готовности предоставить автопоезд муниципалитет Ленинска-Кузнецкого с определением маршрута и сопровождением со стороны ГИБДД.

Планируется, что такие работы по дезинфекции будут выполнятся в вечернее время с 21.00 до 24.00.

Поддержку муниципалитетам СУЭК оказывает во всех регионах присутствия. На всех предприятиях создан запас дезинфицирующего раствора достаточный для дальнейшей систематической обработки не только своих производственных объектов, но и общественных мест.