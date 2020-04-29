Болгария готовится к туристическому сезону

"Николина Ангелкова сообщила, что, по предварительным планам, подготовка к летнему туристическому сезону начнется 15 июня, а с 1 июля начнется активный летний сезон", - говорится в сообщении.

"Проанализировав каждый конкретный пляж, мы предложим, где возможно сделать бесплатными шезлонги и зонты, а где на них ввести символические цены", - приводятся в сообщении слова Ангелковой.