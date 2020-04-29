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Туризм
2020-04-29T15:35
https://ria.ru/20200429/1570741017.html
Болгария готовится к туристическому сезону
https://cdn24.img.ria.ru/images/155861/44/1558614448_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_d227baeacc779ea271176dd4013e011f.jpg
РИА Новости

Болгария готовится к туристическому сезону

14:04 29.04.2020 (обновлено: 15:35 29.04.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Boby Dimitrov / Shot from a small plane Курорт Албена
Курорт Албена
CC BY-SA 2.0 / Boby Dimitrov / Shot from a small plane
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подготовка к летнему туристическому сезону на болгарском Черноморье начнется 15 июня, а 1 июля Болгария будет открыта для приема туристов, сообщает портал Rus.bg со ссылкой на министра туризма страны Николину Ангелкову.
"Николина Ангелкова сообщила, что, по предварительным планам, подготовка к летнему туристическому сезону начнется 15 июня, а с 1 июля начнется активный летний сезон", - говорится в сообщении.
"Проанализировав каждый конкретный пляж, мы предложим, где возможно сделать бесплатными шезлонги и зонты, а где на них ввести символические цены", - приводятся в сообщении слова Ангелковой.
Министр отметила, что туризм в Болгарии занимает 12% ВВП и обеспечивает занятость 11%.
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