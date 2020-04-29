Минздрав не исключил, что вакцина от коронавируса появится в этом году

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вакцину от коронавируса в России разрабатывают семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, не исключено, что вакцина появится до конца текущего года",- говорится в ответе Минздрава РФ, опубликованном на сайте.
В Минздраве также отметили, что девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.