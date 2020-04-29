Умер личный пилот Ельцина и Путина

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер в возрасте 73 лет, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на его сына Ярослава.
Мужчина не мог дозвониться до отца и приехал к нему домой. Белодед уже был мертв. Тело забрали в морг, где причину смерти установит судмедэксперт.
Григорий Белодед работал в специальном летном отряде "Россия" командиром экипажа, которым летал первый президент России Борис Ельцин. Затем он стал личным шеф-пилотом Владимира Путина.
"Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел "из неба", но продолжил работать в специальном летном отряде "Россия" уже на земле, — рассказал Ярослав.