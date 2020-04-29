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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:35
https://ria.ru/20200429/1570740894.html
В России утвердили правила работы организаций, применяющих вахтовый метод
https://cdn24.img.ria.ru/images/156368/24/1563682414_0:0:2966:1668_1036x0_80_0_0_f3b072b6a7b3f49fdc0a8b291b23d4b9.jpg
РИА Новости

В России утвердили правила работы организаций, применяющих вахтовый метод

13:41 29.04.2020 (обновлено: 14:35 29.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ Доме правительства РФ
В Доме правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Доме правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство России в связи с пандемией коронавируса утвердило временные правила работы организаций, применяющих вахтовый метод, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает из-за коронавируса временно ввести обсервацию перед началом вахты, а также разрешить увеличивать ее максимальную продолжительность по согласованию с работником.
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"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые временные правила работы вахтовым методом", - говорится в документе.
Региональным властям рекомендовано помогать организациям, применяющим вахтовый метод работы, в организации медобслуживания, оказания услуг связи и иного необходимого обеспечения работников. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 29 апреля, и действует по 31 декабря 2020 года.
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Согласно этим правилам, работодатели обеспечивают меры по предупреждению COVID-19 и реализуют противоэпидемические требования на производственных объектах и в местах отдыха, а также при организации смены работников, проезда к месту выполнения работ и обратно.
Отмечается, что при невозможности прибытия вахтового (сменного) персонала и-за ситуации с новым коронавирусом допускается их изменение при выполнении ряда условий, среди которых: учетный период не должен превышать одного года; продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать установленную законодательством нормальную продолжительность рабочего времени; допускается увеличение максимальной продолжительности вахты не более чем на 3 месяца при соблюдении, в частности, продолжительности смены не более 12 часов, продолжительности отдыха между сменами не менее 12 часов.
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