В России утвердили правила работы организаций, применяющих вахтовый метод

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство России в связи с пандемией Правительство России в связи с пандемией коронавируса утвердило временные правила работы организаций, применяющих вахтовый метод, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает из-за коронавируса временно ввести обсервацию перед началом вахты, а также разрешить увеличивать ее максимальную продолжительность по согласованию с работником.

"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые временные правила работы вахтовым методом", - говорится в документе.

Региональным властям рекомендовано помогать организациям, применяющим вахтовый метод работы, в организации медобслуживания, оказания услуг связи и иного необходимого обеспечения работников. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 29 апреля, и действует по 31 декабря 2020 года.

Согласно этим правилам, работодатели обеспечивают меры по предупреждению COVID-19 и реализуют противоэпидемические требования на производственных объектах и в местах отдыха, а также при организации смены работников, проезда к месту выполнения работ и обратно.

Отмечается, что при невозможности прибытия вахтового (сменного) персонала и-за ситуации с новым коронавирусом допускается их изменение при выполнении ряда условий, среди которых: учетный период не должен превышать одного года; продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать установленную законодательством нормальную продолжительность рабочего времени; допускается увеличение максимальной продолжительности вахты не более чем на 3 месяца при соблюдении, в частности, продолжительности смены не более 12 часов, продолжительности отдыха между сменами не менее 12 часов.