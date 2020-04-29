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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T14:29
https://ria.ru/20200429/1570740454.html
Вирусолог оценил прогнозы по коронавирусу в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472385_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_f2bc34ea39b360093bc02ef8f4df7ea2.jpg
РИА Новости

Вирусолог оценил прогнозы по коронавирусу в России

13:41 29.04.2020 (обновлено: 14:29 29.04.2020)
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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Медицинские работники
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции в стране и пик в регионах различаются, кроме того, они могут пройти в разное время.

"Как этот пик определить в отсутствие банка сывороток (крови человека. — Прим. НСН) по каждому региону, где можно отслеживать иммунную прослойку, я не знаю", — отметил вирусолог.

Он отметил, что не знает, как в Сингапуре делали прогноз об окончании вспышки коронавирусной инфекции в России и как он научно обоснован.
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По данным лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, вспышка коронавирусной инфекции в России может завершиться 19 августа. Согласно предыдущему прогнозу — 20 июля. Даты, как отмечаются, зависят от ситуации и мер, принимаемых в стране.
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что банк при помощи искусственного интеллекта построил модель, предсказывающую сроки пика эпидемии коронавирусной инфекции в стране. Согласно прогнозу, пик придется на первую декаду мая.
В России число заболевших COVID-19 достигло 99 399 человек. Выздоровели 10 286 пациентов, 972 человека скончались.
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Согласно данным ВОЗ, в мире более 2,8 миллиона случаев заболевания, 198 тысяч человек погибли. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, заражено более трех миллионов человек, скончались 218 тысяч. На первом месте по числу жертв и заболевших находятся США, Россия заняла восьмую строчку — страна обогнала Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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