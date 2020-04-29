Вирусолог оценил прогнозы по коронавирусу в России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции в стране и пик в регионах различаются, кроме того, они могут пройти в разное время.
"Как этот пик определить в отсутствие банка сывороток (крови человека. — Прим. НСН) по каждому региону, где можно отслеживать иммунную прослойку, я не знаю", — отметил вирусолог.
Он отметил, что не знает, как в Сингапуре делали прогноз об окончании вспышки коронавирусной инфекции в России и как он научно обоснован.
По данным лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, вспышка коронавирусной инфекции в России может завершиться 19 августа. Согласно предыдущему прогнозу — 20 июля. Даты, как отмечаются, зависят от ситуации и мер, принимаемых в стране.
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что банк при помощи искусственного интеллекта построил модель, предсказывающую сроки пика эпидемии коронавирусной инфекции в стране. Согласно прогнозу, пик придется на первую декаду мая.
В России число заболевших COVID-19 достигло 99 399 человек. Выздоровели 10 286 пациентов, 972 человека скончались.
Согласно данным ВОЗ, в мире более 2,8 миллиона случаев заболевания, 198 тысяч человек погибли. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, заражено более трех миллионов человек, скончались 218 тысяч. На первом месте по числу жертв и заболевших находятся США, Россия заняла восьмую строчку — страна обогнала Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.