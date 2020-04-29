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2020-04-29T13:39
https://ria.ru/20200429/1570740059.html
В Мосгорсуде рассказали о работе судов период майских праздников
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600127_0:211:2683:1720_1036x0_80_0_0_3fb2ce82881c168ef0d0eae9427a1dd6.jpg
РИА Новости

В Мосгорсуде рассказали о работе судов период майских праздников

13:36 29.04.2020 (обновлено: 13:39 29.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Столичные суды в период майских праздников будут работать с 6 по 8 мая включительно, но в ограниченном из-за мер противодействия эпидемии режиме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"С учетом указа президента Московский городской суд будет работать 6, 7 и 8 мая, но в ранее установленном в рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции ограниченном режиме", - рассказала собеседница агентства.
При этом в периоды с 1 по 5 и с 9 по 11 мая суды будут осуществлять деятельность в режиме выходных дней, подчеркнула Солопова.
Сегодня стало известно, что Верховный суд до 11 мая продлил введенные ограничения по работе судов. При этом в инстанции порекомендовали судам при наличии технической возможности и с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания с использованием системы видеоконференцсвязи.
ВС РФ ввел ограничения в работе судов еще в марте - суды ограничили число рассматриваемых дел до неотложных (избрание и продление меры пресечения, дела о срочном медицинском вмешательстве и так далее). Кроме того, председатели судов прекратили лично принимать просителей: документы можно прислать по почте и интернету, а в здания перестали пускать всех посторонних, в том числе журналистов.
Одновременно Верховный суд РФ начал практиковать рассмотрение дел по веб-связи, когда юристы могут выходить на связь с судом из дома или офиса через личные гаджеты. По такой же схеме начали работать некоторые арбитражные суды. Систему видеоконференцсвязи, когда подсудимые или свидетели принимают участие в заседании по защищенным каналам связи из СИЗО или ближайшего к дому суда, суды используют уже давно.
Рекомендации о социальной дистанции между участниками процесса начали соблюдать с начала ограничений - людей рассаживают в зале суда в полутора метрах друг от друга, сотрудники суда и приставы обеспечены масками и антисептиками.
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