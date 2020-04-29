Минздрав: при бессимптомном течении COVID-19 лечение не требуется

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. При бессимптомном течении коронавируса никакая терапия не требуется, но надо обязательно соблюдать карантинные меры, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапии не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры", - говорится в ответе Минздрава РФ, опубликованном на сайте.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пациентов с коронавирусом без симптомов насчитывается уже более 45%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.