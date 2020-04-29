В СПЧ рассказали о поступивших обращениях

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. На горячую линию СПЧ поступило 700 обращений от граждан, преимущественно по вопросам трудовых отношений в условиях На горячую линию СПЧ поступило 700 обращений от граждан, преимущественно по вопросам трудовых отношений в условиях коронавируса за месяц, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский

"Она (горячая линия) работает меньше месяца, начиная с 31 марта. За это время было более 13 тысяч заходов и 700 обращений с конкретными вопросами для консультаций. Большинство вопросов касаются трудовых взаимоотношений в очень непростых нынешних условиях", - сказал Вышинский на пресс-конференции в режиме онлайн.

По его словам, Совет старается максимально полно отвечать на обращения граждан, потому что для людей важна, в первую очередь, информация о нововведениях, о том, как отстаивать свои права, поскольку существует достаточно большое число нарушений со стороны работодателей – принуждение к увольнению, к уходу в неоплачиваемый отпуск.

"И здесь очень четкая и простая политика СПЧ и тех наших партнеров, которые принимают участие в консультациях, юристов, работников профсоюза, – максимально помочь человеку отстоять свои права. Объясните ему, на что он имеет право, как ему необходимо действовать в этой ситуации", - отметил он.