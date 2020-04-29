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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:32
https://ria.ru/20200429/1570739678.html
В СПЧ рассказали о поступивших обращениях
https://cdn25.img.ria.ru/images/156063/12/1560631299_0:71:3038:1781_1036x0_80_0_0_01eb07b96b3c5d9e32a00d4150fc210b.jpg
РИА Новости

В СПЧ рассказали о поступивших обращениях

13:32 29.04.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовКирилл Вышинский
Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Евгений Биятов
Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. На горячую линию СПЧ поступило 700 обращений от граждан, преимущественно по вопросам трудовых отношений в условиях коронавируса за месяц, сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский.
"Она (горячая линия) работает меньше месяца, начиная с 31 марта. За это время было более 13 тысяч заходов и 700 обращений с конкретными вопросами для консультаций. Большинство вопросов касаются трудовых взаимоотношений в очень непростых нынешних условиях", - сказал Вышинский на пресс-конференции в режиме онлайн.
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По его словам, Совет старается максимально полно отвечать на обращения граждан, потому что для людей важна, в первую очередь, информация о нововведениях, о том, как отстаивать свои права, поскольку существует достаточно большое число нарушений со стороны работодателей – принуждение к увольнению, к уходу в неоплачиваемый отпуск.
"И здесь очень четкая и простая политика СПЧ и тех наших партнеров, которые принимают участие в консультациях, юристов, работников профсоюза, – максимально помочь человеку отстоять свои права. Объясните ему, на что он имеет право, как ему необходимо действовать в этой ситуации", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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