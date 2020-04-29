В Выборге извлекли из-под завалов тела еще двух погибших

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте пожара в частном жилом доме в Выборге Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района рассказали РИА Новости, что пожар произошел ночью в частном жилом доме на Малой Водяной улице, погибли двое взрослых и шесть детей, а семья считалась неблагополучной. Позже в региональном СУСК уточнили, что на месте пожара нашли шесть тел, в том числе пятерых детей.