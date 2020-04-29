В Выборге извлекли из-под завалов тела еще двух погибших

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте пожара в частном жилом доме в Выборге Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района рассказали РИА Новости, что пожар произошел ночью в частном жилом доме на Малой Водяной улице, погибли двое взрослых и шесть детей, а семья считалась неблагополучной. Позже в региональном СУСК уточнили, что на месте пожара нашли шесть тел, в том числе пятерых детей.
"Найдены останки еще двух погибших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разбор завалов продолжается.
По предварительной информации СК, в доме жила семья из шести детей в возрасте до восьми лет и двоих взрослых. Накануне к ним в гости приехал знакомый, ночью он почувствовал сильный запах гари и выбежал из дома, который уже полыхал огнем. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности".
29 апреля, 09:11СК завел дело после пожара в Выборге, где погибли шесть человек