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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:21
https://ria.ru/20200429/1570739053.html
На Камчатке продлили режим самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/152113/02/1521130225_0:171:3036:1879_1036x0_80_0_0_4c2458e823bad0a835a75c75b5326bdb.jpg
РИА Новости

На Камчатке продлили режим самоизоляции

13:21 29.04.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский
Вид на город Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Вид на город Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр — РИА Новости. Режим самоизоляции продлён на Камчатке до 11 мая включительно, при этом выезд на природу жителям региона не запрещается, однако компаниями собираться всё равно нельзя, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7, 8 мая нерабочими днями с целью максимального сохранения режима самоизоляции. Глава государства также напомнил о полномочиях губернаторов субъектов страны самостоятельно принимать решения о вводимых ограничениях в зависимости от эпидемиологической ситуации на конкретной территории.
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"Выезжать на природу или на дачный участок разрешено, но сбор больших компаний противопоказан. Уже есть случаи заражения после семейных праздников. Не стоит забывать, что особенную опасность массовые застолья представляют для людей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями. Только соблюдение ограничительных мер позволит локализовать распространение инфекции на территории края", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Владимира Солодова.
Врио главы региона считает, что смягчение ограничительных мер является преждевременным. Действующий режим на территории Камчатского края продлён до 11 мая включительно.
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"В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией я считаю смягчение ограничительных мер преждевременным. Как только ситуация позволит, будем поэтапно выходить из режима самоизоляции и снимать ограничения. Решение сложное, но ожидаемое, и в создавшейся ситуации оно необходимо", — отметил врио губернатора.
По последним данным, в Камчатском крае официально зарегистрирован 241 случай заражения COVID-19, в том числе у семи детей в возрасте до 16 лет. Выздоровели 14 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинКамчатский крайОбщество
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