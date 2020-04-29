На Камчатке продлили режим самоизоляции

"Выезжать на природу или на дачный участок разрешено, но сбор больших компаний противопоказан. Уже есть случаи заражения после семейных праздников. Не стоит забывать, что особенную опасность массовые застолья представляют для людей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями. Только соблюдение ограничительных мер позволит локализовать распространение инфекции на территории края", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Владимира Солодова.