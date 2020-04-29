Новая серия мультфильма "Простоквашино" набрала более миллиона просмотров

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Новая серия мультипликационного сериала "Простоквашино" за несколько дней набрала более миллиона просмотров на YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм".
В 30-м эпизоде "Доить или не доить", который завершил первый сезон, Дядя Федор вместе с котом Матроскиным и псом Шариком помогают няне Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс и поездку в Англию.
В этой серии Шарика впервые озвучил актер Павел Деревянко. Почтальон Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, а кот Матроскин — Антона Табакова (старший сын актера Олега Табакова).
Новые выпуски легендарного советского мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта "Кино Mail.Ru". В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил канал на YouTube.
29 апреля, 00:00КультураЧто смотреть онлайн 29 апреля. Расписание трансляций