Новая серия мультфильма "Простоквашино" набрала более миллиона просмотров

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Новая серия мультипликационного сериала "Простоквашино" за несколько дней набрала более миллиона просмотров на YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм".

В 30-м эпизоде "Доить или не доить", который завершил первый сезон, Дядя Федор вместе с котом Матроскиным и псом Шариком помогают няне Маргарите Егоровне выиграть поэтический конкурс и поездку в Англию.

В этой серии Шарика впервые озвучил актер Павел Деревянко. Почтальон Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, а кот Матроскин — Антона Табакова (старший сын актера Олега Табакова).