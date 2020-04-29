Эксперт назвал критерий для отмены ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отмена вызванных Отмена вызванных коронавирусом ограничений - это гибкий процесс, прохождение которого будет зависеть от ситуации в конкретном регионе, заявил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ Эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов

"Критерий простой: больше или меньше народу будет заболевать. Поэтапная будет отмена. Соответственно есть определенные индикаторы, за которыми каждый регион будет следить. Прошли послабления первые, посмотрели, что происходит, не растет заболеваемость - отлично, переходим ко вторым. Пошел сбой какой-то - можно всегда откатиться на предыдущий рубеж", - сказал он на онлайн-круглом столе "От самоизоляции — к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения".

Он подчеркнул, что сложно прогнозировать сценарий выхода из ограничений, который подошел бы для всей страны сразу.

"Здесь процесс гибкий, и уже в каждом регионе он будет менеджерироваться локальной сетью здравоохранения, в зависимости от ее возможности. Здесь сложно сказать единый сценарий на всю страну, но идеология абсолютно международная: так будут делать все. Отменили первые меры, отменили вторые, третьи - и смотрим, мониторим ситуацию, что происходит", - добавил эксперт.