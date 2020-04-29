Санврачи ЕАО попросили УФСИН информировать об освободившихся из колоний

"Списки освобождающихся вы предоставляете без эпиданамнеза, без указания контактных лиц, информации о прохождении обсервации. Конкретный пример: мы задержали человека на посту в Бире и не знаем, что с ним делать. У него билеты до Улан-Удэ. Но нет никакой информации, в каком отделении ЛИУ-2 он находился. Списки неинформативные. Сейчас будем принимать решение о том, чтобы поместить его в обсервацию. Потом встанет вопрос с приобретением новых билетов", – приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Павла Копылова, произнесенные на заседании оперативного штаба.