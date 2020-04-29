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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:18
https://ria.ru/20200429/1570738728.html
Санврачи ЕАО попросили УФСИН информировать об освободившихся из колоний
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Санврачи ЕАО попросили УФСИН информировать об освободившихся из колоний

13:17 29.04.2020 (обновлено: 13:18 29.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ХАБАРОВСК, 29 апр – РИА Новости. Санитарные врачи Еврейской автономной области на фоне распространения коронавирусной инфекции обратились к руководству УФСИН по региону с просьбой предоставлять подробную информацию о гражданах, освободившихся из колоний, сообщает пресс-служба правительства региона.
Коронавирусом заразились более 40 заключенных и сотрудников Биробиджанской воспитательной колонии и лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-2) в Бире. По санитарным требованиям, заключенных за 20 дней до освобождения необходимо помещать в обсерватор. Также информация о каждом освободившемся должна поступить в Роспотребнадзор, однако санврачи получают недостаточно сведений, отмечается в релизе.
"Списки освобождающихся вы предоставляете без эпиданамнеза, без указания контактных лиц, информации о прохождении обсервации. Конкретный пример: мы задержали человека на посту в Бире и не знаем, что с ним делать. У него билеты до Улан-Удэ. Но нет никакой информации, в каком отделении ЛИУ-2 он находился. Списки неинформативные. Сейчас будем принимать решение о том, чтобы поместить его в обсервацию. Потом встанет вопрос с приобретением новых билетов", – приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Павла Копылова, произнесенные на заседании оперативного штаба.
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Прокурор области Заурбек Джанхотов заявил, что прокурорская проверка обнаружила в колониях ряд нарушений - в частности, не исполняются решения оперштаба. "Двое заболевших по непонятным причинам оказались в Биробиджане. Я сделаю всё возможное, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. Мы говорим: обеспечьте исполнение протокольных решений. А как их обеспечить, если приказов нет, ответственные не назначены", - отметил он.
В свою очередь начальник УФСИН по ЕАО Виталий Фомченко сообщил, что в колониях усилен медицинский контроль, проводится двукратная термометрия. В регион прибыла группа из центрального аппарата ведомства и врач-инфекционист, который привез дополнительные медикаменты и пообщался с несовершеннолетними из воспитательной колонии.
Всего в ЕАО зафиксировано 118 случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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