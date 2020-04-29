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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:17
https://ria.ru/20200429/1570738687.html
Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570699746_0:351:3017:2048_1036x0_80_0_0_e08ac198192ff2625de415b236691492.jpg
РИА Новости

Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19

13:16 29.04.2020 (обновлено: 13:17 29.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
"Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле тем, насколько регионы справляются с полномочиями по введению собственных мер борьбы с коронавирусом.
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Песков напомнил, что президент вчера сказал, что сохраняются дополнительные полномочия за главами регионов.
"И собственно как раз до указанного срока, то есть до 12 числа все главы регионов и федеральный центр, коих президент призвал оставаться на рабочих местах, они будут разрабатывать план поэтапного выхода с учетом текущей динамики. Здесь нужно все время оговариваться, с учетом текущей динамики", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, будут ли расширенные полномочия регионов урезаны после того, как уйдет угроза коронавируса, Песков сказал: "Ну в этой части они просто не будут нужны дальше, когда уйдет уже угроза пандемии. Они же расширены как раз с учетом тех угроз пандемии, которые стоят перед каждым конкретным регионом, и также исходя из того, что эпидемиологическая обстановка в разных регионах может быть иногда диаметрально противоположной".
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Он отметил, что есть регионы, которые в меньшей степени сталкиваются с угрозой, а есть регионы, которые, к сожалению, больше подвержены эпидемиологической опасности.
"Сейчас мы видим, что, к сожалению динамика такова, что более интенсивный рост инфицированных, количества инфицированных наблюдается именно в регионах России, а не в Москве", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир Путин
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