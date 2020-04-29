Песков: регионы до 12 мая разработают план снятия ограничений по COVID-19

"Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле тем, насколько регионы справляются с полномочиями по введению собственных мер борьбы с коронавирусом.

"И собственно как раз до указанного срока, то есть до 12 числа все главы регионов и федеральный центр, коих президент призвал оставаться на рабочих местах, они будут разрабатывать план поэтапного выхода с учетом текущей динамики. Здесь нужно все время оговариваться, с учетом текущей динамики", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли расширенные полномочия регионов урезаны после того, как уйдет угроза коронавируса, Песков сказал: "Ну в этой части они просто не будут нужны дальше, когда уйдет уже угроза пандемии. Они же расширены как раз с учетом тех угроз пандемии, которые стоят перед каждым конкретным регионом, и также исходя из того, что эпидемиологическая обстановка в разных регионах может быть иногда диаметрально противоположной".