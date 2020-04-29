В Рязанской области число случаев коронавируса превысило 800

БРЯНСК, 29 апр – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Рязанской области выросло до 840, после того как за минувшие сутки было подтверждено еще 52 случая заболевания, сообщает правительство региона.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 29 апреля в регионе выявлено еще 52 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 840 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 40 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 880 человек, говорится в сообщении.
В настоящее время в Рязанской области выздоровели 64 человека, 47 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей. Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет- 351 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 71 человека, отмечает ведомство.
В субботу правительство региона сообщало о смерти 66-летнего мужчины с подтвержденным диагнозом СОVID-19.
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