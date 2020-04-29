В Рязанской области число случаев коронавируса превысило 800

"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 29 апреля в регионе выявлено еще 52 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 840 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Рязанской области выздоровели 64 человека, 47 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей. Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет- 351 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 71 человека, отмечает ведомство.