Песков: губернаторы должны справляться с поставленными задачами

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Губернаторы должны справляться с поставленными перед ними задачами, если президент РФ Владимир Путин посчитает необходимым, в Кремле публично оценят их деятельность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"А почему должны последовать кадровые решения? Не может быть другого варианта, все должны справляться, а как же! Вы видите, что идет ежедневная работа, все находятся в полной координации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, последуют ли кадровые решения по губернаторам по окончании пандемии в зависимости от того, справятся ли они с поставленными задачами.
Он отметил, что не может точно сказать, будут ли в Кремле оценивать публично деятельность губернаторов. "Я не могу вам точно сказать, если президент посчитает это необходимым", - заключил Песков.
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