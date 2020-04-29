В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Столичные больницы, занятые в борьбе с коронавирусом, принимают на работу и практику студентов медицинских вузов. Помимо достойной заработной платы они будут обеспечены бесплатным питанием и всеми необходимыми средствами защиты.

"По предложению мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики. Им предлагается на выбор несколько вариантов работы. Ежемесячная заработная плата составит более 100 тысяч рублей", - отметили в штабе.

Подчеркивается, что все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусной инфекцией на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России. Кроме того, в стационарах для них будет обеспечено бесплатное питание и современные средства защиты.