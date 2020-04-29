ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников

Ранее ЦОС ФСБ сообщил о масштабной операции, прошедшей в различных регионах от Крыма до Хабаровского края, в результате которой была пресечена деятельность семи мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению взрывчатки, изъято 95 единиц огнестрельного оружия, 17 килограмм взрывчатых веществ и 167 артиллерийских боеприпасов.