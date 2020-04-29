ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в среду видео задержаний подпольных оружейников, прошедших в ряде городов России.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о масштабной операции, прошедшей в различных регионах от Крыма до Хабаровского края, в результате которой была пресечена деятельность семи мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению взрывчатки, изъято 95 единиц огнестрельного оружия, 17 килограмм взрывчатых веществ и 167 артиллерийских боеприпасов.
На видеоролике продолжительностью 2,5 минуты показано, как оперативники задерживают подозреваемых во дворе и квартирах. Кроме того, демонстрируются изъятые автоматы (в том числе АК-74), пистолеты и снайперские винтовки, гранаты, взрывчатка, а также патроны и магазины для стрелкового оружия.